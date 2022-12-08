شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بالمنوفية.. إنهاء 63 مشروعا فى القطاع الصحى بأشمون والشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أهم المبادرات التى شهدتها قرى الريف منذ نشأتها، حيث تقوم تلك المبادرة بتطوير قرى الريف وجعلها مثل المدن فى كافة الخدمات سواء فى القطاع الصحى، والتعليم والإسكان والنقل والرى والشباب والرياضة والاتصالات وكافة المجالات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"الخليج 365" أن لدينا 63 مشروعا فى القطاع الصحى يتم تنفيذه من بناء جديد ورفع كفاءة خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من مراكز محافظات الجمهورية، ومنها مركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أن مشروعات القطاع الصحى التى تتم ضمن مبادرة حياة كريمة، إجمالى 63 مشروعا وهى عبارة 43 مشروعا فى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، 20 مشروعا فى قرى مركز الشهداء بالمحافظة وتم الانتهاء من معظهم لتسليمهم لمديريات الصحة فى بداية العام القادم لتقديم خدمة صحية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة الهدف منها هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، وامتدت مشروعات التطوير والتنمية إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الصحة والتعليم والإسكان والنقل والرى والشباب والرياضة، مشيراً إلى أن المبادرة غيرت وبشكل ملموس فى واقع الحياة بقرى الريف المصرى، لافتاً أنه جار العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.