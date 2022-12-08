شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الاشتراطات تؤكد التزام مصر بمعايير الأمان النووية بمشروع الضبعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة معايير الأمان النووية التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اشتراطات السلامة والأمان بمفاعلات المحطة النووية الاولى بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وفيما يلي أهم المعلومات التي توكد إلتزام مصر الكامل بمعايير الامان النووى:

1- تستخدم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة احدث أنظمة ألامان فى بناء المفاعلات النووية.

2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.

3- تحتوى محطة الضبعة على وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.

- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية :-

1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.

2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.

3- كفاءة حرارية عالية.

4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.

5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.

6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 80 عاما.