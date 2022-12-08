شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، عن مقررات شهر ديسمبر مع صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.