شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع تنتهى اليوم من توزيع 50 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة الأوقاف اليوم الخميس من توزيع الدفعة الـ 19 من صكوك الإطعام والأضاحى بواقع 50 طنًّا، بدأت توزيعها الجمعة الماضية، فى محافظات الآتية:"القاهرة - الإسكندرية- الجيزة - الغربية - بني سويف - البحيرة- المنيا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - سوهاج - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - قنا – الإسماعيلية - شمال سيناء - دمياط - السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء".

وشددت وزارة الأوقاف، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية، حيث يتم مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه 631 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.