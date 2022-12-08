شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تدشن اليوم برنامج وقاية طلاب المدارس من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدشن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الخميس برنامج وقاية الطلاب من تعاطى المخدرات وذلك من مقر المدينة التعليمية بـ أكتوبر، حيث سيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما ستشهد الوزيرة معرض محاكاة للأنشطة الوقائية التى سيتم تنفيذها فى المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق قد أطلق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس في المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان ،حيث تستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وتضمنت المعسكرات التدريبية سلسلة من المحاضرات للمتطوعين المشاركين ،عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها و تأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، كما سيتم أيضا بعد ذلك تنفيذ أنشطة لتوعية طلاب مدارس بالمرحلة الابتدائية بطرق تتماشى مع الفئات العمرية للأطفال.