شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.

- من المقرر أن تنطلق الامتحانات 14 يناير المقبل حسب المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

- تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات للشهادة الإعدادية وتعد الإدارات التعليمية جداول صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى العام.

- تأتى أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف.

- وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم.

- 85% من أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى العام اختيار من متعدد على التابلت.

- 15% من الأسئلة مقالية تعقد ورقيا فى المدارس.

- يتم تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول قبل انطلاق الاختبارات للمراجعة على المقررات الدراسية.

- تعتمد الإدارات التعليمية والمديريات نتائج الطلاب.