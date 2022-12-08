شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.
- من المقرر أن تنطلق الامتحانات 14 يناير المقبل حسب المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.
- تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات للشهادة الإعدادية وتعد الإدارات التعليمية جداول صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى العام.
- تأتى أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف.
- وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم.
- 85% من أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى العام اختيار من متعدد على التابلت.
- 15% من الأسئلة مقالية تعقد ورقيا فى المدارس.
- يتم تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول قبل انطلاق الاختبارات للمراجعة على المقررات الدراسية.
- تعتمد الإدارات التعليمية والمديريات نتائج الطلاب.