شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى .. حقيقة نقص الدولار في مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الماضية معاناة مصر من نقص الدولار إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر

الشائعة

نقص الدولار في مصر

الحقيقة

مجلس الوزراء أكد تبنى مصـر سياسـة مرونـة سـعر الصـرف وهـي الأنسـب فـي حالـة الاقتصـادات المنفتحـة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنـى سياسـة نقديـة مسـتقلة.

تسـهم هـذه السياسـة فـي زيـادة الصــادرات وخفــض الــواردات

البنـك المركـزي يضـخ سـيولة دولاريـة بشـكل مسـتمر للإفـراج عـن السـلع المتراكمـة فـي الموانـي.

البنك المركزى يعطـي الأولويـة للسـلع الأساسـية ومكونـات الإنتـاج حرصـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية.

تــم تكويــن مجموعــة عمــل مــن (البنــك المركــزى/ وزارة الماليــة) لتحديــد الفجــوة الدولاريــة للعــام المالــي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ووضــع ســيناريوهات مختلفــة لكيفيـــة ســـد الفجـــوة الدولاريـــة فـــي موازنـــة العـــام المـــالي2022 /2023.

مجموعة العمل تعمل على إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري

تتبنـي الحكومـة حزمـا مـن الإصلاحـات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي للإصلاح الاقتصـادي والاجتماعـي؛ لمواجهـة الأثـر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمـر الـذي مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل

هذه الحزم شملت (6 محـاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليا وإجرائيا وتشـريعيا ذا أولويـة مـن إجمالـي 310 إجـراءات إصلاحيـة)