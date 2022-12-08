شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. حقيقة الدين الخارجى.. مصر فى الحدود الآمنة جدا ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن تخطى الدين الخارجي لمصر الحدود الأمنة ووصل إلى مستويات المخاطر القصوى إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر.

الشائعة

الديـن الخارجـى لمصر دخل فى حدود المخاطر



الدين الخارجى لمصر

الحقيقة

مجلس الوزراء

مصـر ضمـن الحـدود الآمنـة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـى إلـى الناتـج المحلـى الإجمالـى

النسبة فى مصر وصلت إلى 34.1% فى حين أن حـدود المخاطـر القصـوى 50%

هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجى لمصر أبرزها:

تنـوع أدوات الديـن الخارجـى مـا بيـن:

قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجـل، ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولى

الدين الخارجى لمصر

تنـوع مصـادر تمويـل الديـن الخارجـى مـا بيـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة والإقليميـة، ودول عربيـة، وسـندات مصــدرة بالخــارج، وقــروض مقدمــة مــن تحالفــات البنــوك الأجنبيــة، ودولــة الصيــن، الأمر الذى يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادى تركــز المديونيــة.

المؤسسـات الدوليـة علـى رأس مصـادر التمويـل للديـن الخارجـى، والتى تتميـز بتقديـم أغلـب قروضهـا فـى شـكل قـروض طويلـة الأجـل بفوائـد منخفضـة.



حقيقة الدين الخارجي لمصر

معظـم المديونيـة الخارجيـة ديـون متوسـطة وطويلـة الأجـل بنسـبة 82% فيمـا بلـغ متوسـط عمـر محفظـة الديـن الخارجـى فـى نهايـة يونيـو 2022 نحـو 6.41 أعـوام.

تشـكل نسـبة المديونيـة التـى تطبـق سـعر فائـدة ثابتـا نحـو ثلثى إجمالى الدين 61% وهو أمر جيد لأنه يخفـف مـن وطـأة مخاطـر الارتفاعـات المتتاليـة فـى أسـعار الفائـدة علـى المسـتوى العالمـى حاليـا.