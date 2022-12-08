شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: نسخر كل إمكانيات الهيئة لحماية مصر من أى مواد مشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها لحماية مصر من أى مواد مشعة سواء فى التأكد من سلامة طرق تخزين المنتجات الغذائية المحفوظة، علاوة على التعقيم الإشعاعى للتمور والتى تزيد من عمره الافتراضى خلال التخزين والحفاظ على جودته.

وأضاف الحاج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تشعيع المواد الغذائية يساهم فى رفع معدلات التصدير خاصة أن مصر من أكبر الدول إنتاجا للتمور، علاوة على استغلال التعقيم الإشعاعى لحفظ التوابل والأعشاب للحفاظ على جودتها خاصة فى التصدير.

و قال الحاج إن مصر من أوائل الدول التى استشعرت الدور الحيوى للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية فى خدمة التنمية الوطنية، لذلك صدر قانون رقم 509 لسنة 1955 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية والتي تحولت إلى مؤسسة الطاقة الذرية بمرسوم رئاسي 288 لعام 1957 ثم إلى هيئة الطاقة الذرية بقرار رقم 489 لعام 1968.