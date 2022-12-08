شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء إن المضاد الحيوى لا يستخدم كخافض للحرارة، وتابعت: من أكتر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، وهو ما يجعلها أن تكون ضارة على الصحة بشكل عام، ويؤدى إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وكشفت هيئة الدواء عن أشهر أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية والتى تضمنت التوقف عن تناول المضاد الحيوى بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التى حددها الطبيب.​

كما ياتى من ضمنها استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب واستخدام المضاد الحيوى لفترة أطول، مما وصفها الطبيب، بالإضافة إلى استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع لمقدم الرعاية فضلا عن استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا وتخزين المضاد واستعماله مرة أخرى واستخدام المضاد الحيوى لعلاج عدوى فيروسية​.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج الباكتيريا أكثر صعوبة.​