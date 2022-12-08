شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الحكومة تنسف شائعات الأداء السيئ للاقتصاد بالحقائق والأرقام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات حول قصور في أداء الاقتصاد المصرى بما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام المحلى

الشائعة

أداء سيئ للاقتصاد المصرى أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام المحلى



الحكومة تنسف الشائعات

الحقيقة

مجلس الوزراء أكد تراجع مسـتويات الدين العام المحلى مــن :

مسـتويات تفـوق 100% مــن الناتج خلال عامي2015/2016 و 2016/2017

إلـى 87% خلال العام المالى 2021/2022 وهـو مـا يقـل عـن النسـبة المسـجلة عالميا



خليك واعى

إنخفاض مستويات الدين العام المحلى في مصر عن النسبة المسجلة فى العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة والمتقدمــة والتــى تجــاوزت 100%

الاقتصـاد المصـرى حقق فائـضا أولـيا فـى الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 3.1% فـى العـام المالـى 2020/2021

سجل معـدل نمـو كبير بلغ 6.6 % بالعـام المالـى 2020/2021





مصر تسـتهدف:

خفـض عجـز الموازنـة إلـى 6.5 % مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي



الحكومة تنسف الشائعات (2)

تحقيــق فائــض أولــى فــى الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2%مـن الناتـج المحلـى الإجمالـي

عـودة المسـار النزولـى لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى 82.5% بنهايـة يونيـو 2025

خفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5٫6%مــن الناتــج بحلــول عــام 2025/2026