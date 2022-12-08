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شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لشائعات تعرض مصر للإفلاس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول تعرض مصر إلى الفلاس بس نقص مصادر النقد الأجنبي التى تعتمد عليها البلاد في سداد ديونها
الشائعة
مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون
الحقيقة
مجلس الوزراء أكد :
1. مصـر ملتزمــة بسـداد مديونياتهـا الخارجيـة
2. هنـاك العديـد مـن المؤشـرات الاقتصاديـة التـي تعـزز مـن قـدرة مصـر علـى سـداد مديونياتهـا
3. تحسـن العديـد مـن مصـادر النقــد الأجنبــي خلال العــام المالــي 2021/2022 وعلــى رأســها:
• ارتفــاع معــدل نمــو الصــادرات بنســبة 53.1% لتســجل 43.9 مليــار دولار
• زيــادة إيــرادات الســياحة بنســبة 121.1% لترتفــع إلــى 10.7 مليــارات دولار
• الارتفــاع الكبيــر فــي عائــدات قنــاة الســويس والتــي بلغــت 7 مليـارات دولار
• ارتفـاع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر لتصـل إلـى 9 مليـارات دولار
وكالــة "بلومبــرج" توقعت استفادة مصر مـن الدعـم الناتـج عـن سياسـة تحريـر سـعر الصـرف فى جـذب المزيـد مـن تدفقـات النقـد الأجنبـي
خليك واعى افلاس مصر