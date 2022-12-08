خليك واعى.. لا صحة لشائعات تعرض مصر للإفلاس (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول تعرض مصر إلى الفلاس بس نقص مصادر النقد الأجنبي التى تعتمد عليها البلاد في سداد ديونها

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع