شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمبادرة "ابدأ": نستهدف إعداد عامل محترف ومثقف ومؤهل لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين كمال، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ": "نستهدف تأهيل وإعداد عامل مصرى محترف ومثقف ومؤهل لسوق العمل طبقا لمتطلبات السوق والمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن لدينا محور التدريب والبحث والتطوير يهتم بالعنصر البشرى المحرك الأساسى لأى صناعة ناجحة.

وأضافت ياسمين كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه تم الدخول لمحافظة سوهاج وعمل مبادرة "ابدأ حياة"، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم التواجد في محافظات أخرى مثل الغربية والبحيرة، للعمل على ورش الخياطة والسجاد اليدوي والخزف، وهناك شراكات استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع و الأكاديمية العربية للتدريب، لتدريب العمال على الإنتاج، وحتى يكون مؤهل.

ولفتت إلى أن المبادرة تم إطلاقها لتسريع توطين عدد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أنه يتم إعادة بناء العامل بحيث يكون لديه وعى بالجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه تمت إقامة يوم رياضى كامل لهم بسوهاج، وندوة للتوعية بمخاطر الإدمان.