شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحيل واقعة اختفاء مقابض أحد أبواب الحسين للنيابة.. وتؤكد: ليست أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه بشأن ما نشر عن اختفاء أربعة مقابض من أحد الأبواب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فقد تم إحالة الموضوع برمته للنيابة لإعمال شئونها.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذه المقابض ليست أثرية بموجب خطاب رسمي من الآثار.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى تقرير حديث لها، تحقيق أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام (1200) مسجد.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م (3116) مسجدًا، منها (2712) مسجدًا جديدًا، و(404) مساجد صيانة وتطويرًا.

كما كشفت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (9600) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 10 مليارات و200 مليون جنيه.