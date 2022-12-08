شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تفرض عقوبات جديدة على الجيش الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت دول أوروبا عقوبات جديدة على الجيش الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وشملت العقوبات الأوروبية بنوكا وشخصيات روسية.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، إنه تم إرسال 31 طردًا مشبوهًا إلى سفارات وقنصليات أوكرانية في 15 دولة، مشيرًا إلى أن "حملة الإرهاب" ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة، ليس فقط في سياق أوكرانيا، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

وأضاف كوليبا - فى منشور على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء -: "فى اليومين الماضيين، تم إرسال طرود مشبوهة إلى السفارات فى إيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والدنمارك، وكذلك القنصلية فى جدانسك ببولندا. وفي المجمل، لدينا بالفعل 31 حالة فى 15 دولة: النمسا ولفاتيكان والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكازاخستان وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا والولايات المتحدة والمجر وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك".