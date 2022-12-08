شكرا لقرائتكم خبر عن يربط قنا بالغردقة وسفاجا.. تفاصيل الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر القطار الكهربائي السريع من خلال وزارة النقل، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط لقطار فائق السرعة لنقل الأفراد والبضائع، بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم، ومن بين الخطوط الهامة الجارى تنفيذها، الخط الثالث ويربط مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

ويتقاطع الخط الثالث مع الخط الثانى في محطة قنا، بمسافة 225 كم وعدد محطاته 4 محطات بالإضافة إلى محطة قنا الموجودة بمسار الخط الثانى للقطار، منها 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية وهي" قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا".

وأُطلق على الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع اسم "الخط الأحمر"، وسيعمل على الخط عدد 6 قطارات سريعة بسرعة تصميمية تبلغ 230 كم/س، وعدد 16 قطار إقليمي بسرعة 160 كم/س، وعدد 6 قاطرة بضائع بسرعة 120 كم/س، ويربط مدينة قنا جنوب مصر على نهر النيل بمدينتي الغردقة وسفاجا على ساحل البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بطول 225 كم، وسيتقاطع القطار مع الخط الثاني للقطار السريع في محطة تبادلية بمدينة قنا.