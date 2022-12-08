شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": لدينا 260 مقرا لمبادرة "مشروعك" بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن "مبادرة مشروعك" دشنتها الوزارة في 2015، من خلال برنامج يعمل فى مختلف محافظات الجمهورية عبر 260 مقرا للمبادرة.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن عدد المشروعات التي تدخل ضمن مبادرة "مشروعك" وصلت إلى 200 ألف مشروع بحجم تمويل تجاوز 258 مليار جنيه، ووفرت فرص عمل لـ2 مليون شخص.

وتابع: "نحن نشجع على مشروعات صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة، ونقدم تسهيلات للراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لتلبية الاحتياجات الحقيقية في المناطق التي يوجد تقام بها".