شكرا لقرائتكم خبر عن متى يلجأ المواطن لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين لا يعلمون متى يحق لهم اللجوء لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم شكوى أو التدخل لحل شكوى قائمة، ويستقبل الجهاز الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوى يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).