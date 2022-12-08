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متى يلجأ المواطن لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

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القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين لا يعلمون متى يحق لهم اللجوء لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم شكوى أو التدخل لحل شكوى قائمة، ويستقبل الجهاز الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

 

1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

 

2. إذا لم يتم حل الشكوى يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء . 

 

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-  من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                             

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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