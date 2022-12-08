شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات مهمة يجب توافرها فى عقود الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية عند إبرامها بين شركات توزيع الكهرباء وبين المشترك لضمان حفظ حقوق كل طرف من أطراف مرفق الكهرباء، وفيما يلي البيانات التى يجب توافرها بعقود الكهرباء:

1- تاريخ تحرير العقد.

2- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد-:

-أسماء المتعاقدين.

-الكيان القانوني لكل منهما.

-وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

-عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.

-جهد التغذية.

-القدرة التعاقدية.

-مكان تركيب العداد.

3- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهاؤه.

4- تحديد التزامات طرفي التعاقد.

5- تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

6- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8- توقيع العقد.