شكرا لقرائتكم خبر عن من محطات التوليد لمنزلك.. اعرف إزاى الكهرباء بتوصلك × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من المواطنين لا يعلم مراحل وصول التيار الكهربائى من محطات توليد الكهرباء إلى المنزل أو الشركة أو المصنع ، خاصة و أن التيار الكهربائي يمر بالعديد من المراحل قبل وصوله للوحدة المراد توصيل التيار لها، وفيما يلى مراحل توصيل التيار الكهربائى المشترك ، :

1- محطة التوليد والتى يتم إنتاج الطاقة الكهربائية منها سواء تقليدية أو متجددة.

2- محطة محولات (جهد فائق وعالى) وهى المحطات التى تستقبل الطاقة المولدة من محطات الإنتاج.

3-خط هوائي او كابلات (جهد فائق وعالى) و تكون مسئولة عن نقل الطاقة الكهربائية من محطة المحولات وتوزيعها على الأكشاك الموجودة بالشوارع.

4- محول توزيع (جهد متوسط) وهو مسئول عن استقبال الطاقة الكهربائية من الخط الهوائي تمهيدا لتوزيعها على المنازل وغيرها.

5-قبل دخول الكهرباء للمنازل يمر التيار الكهربائي بمحول لتخفيض الجهد.

6- اخيرا المنزل أو الوحدة المراد توصيل التيار الكهربائي لها.