شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المعرض السنوى لدار الكتاب المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى ختام عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء مساء اليوم، عن معرض يقيمه دار الكتاب المقدس الأسبوع المقبل لمدة يوم.

وقال قداسة البابا: "الأسبوع القادم سيكون هناك (يوم الكتاب المقدس)، وفى يوم الكتاب المقدس يحضر معنا أعضاء دار الكتاب المقدس، وسيكون فيه معرض كبير بالخارج لنُسخ الكتاب المقدس المتعددة، بأشكال كثيرة وإصدارات دار الكتاب المقدس، وستكون فرصة طيبة أن نعرف الإنتاج والإصدارات الحديثة الموجودة من خلال دار الكتاب المقدس".

وأضاف قداسته: "هذا اليوم هو يوم في السنة، ودائمًا يكون في نهاية السنة، ويكون يوم للكتاب المقدس، ونُركز عليه، وتكون فرصة طيبة أن نعرف كل جديد عندهم".