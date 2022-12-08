شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن نقل خطبة الجمعة المقبلة على التلفزيون من مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف نقل خطبة الجمعة المقبلة عبر التليفزيون المصرى من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، بعنوان: "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، لافتة إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلف الشيخ مصطفى عبد السلام محمد محمد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بأداء الخطبة.

ويذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أكد فى بيان مساء اليوم أنه بشأن ما نشر عن غياب أربعة مقابض من أحد الأبواب بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه وأرضاه)، فقد تم إحالة الموضوع برمته للنيابة لإعمال شئونها.

كما أكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن هذه المقابض ليست أثرية بموجب خطاب رسمى من الآثار.