شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لعدم جدوى المشروعات القومية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الماضية موجة من التشكيك فى جدوى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة ردت على هذه الشائعات ونفتها تماما .

الشائعة

عدم جدوى المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية





الحقيقة

مجلس الوزراء أكد تنفيذ مصر مشـروعات قوميـة كبـرى باسـتثمارات 7 تريليونـات جنيـه



المشروعات القومية

90%مـن هـذه الاسـتثمارات تـم تنفيذهــا بمشاركة شــركات القطــاع الخـاص التي توفـر 78% مــن فــرص العمــل

ســاهمت المشروعات فـي تعزيـز وتيـرة النمـو الاقتصـادي إلـى مـا يفـوق 5%

عملـت علـى خفـض معـدلات البطالـة مـن 13% فـي 2013 إلـى 7% فـي 2021

مكنـت الاقتصـاد مـن مواجهـة الأزمـات الاقتصاديـة الراهنـة

وفـرت مسـتويات البنيـة الأساسـية الممكنـة للقطـاع الخـاص

كل ذلك حسـن ترتيـب مصـر فـي عـدد مـن المؤشـرات الدوليـة الخاصـة بالبنيـة الأساسـية والتنافسـية والطاقـة





• فـي المرحلـة الحاليـة

تُولـي الحكومـة أهميـة خاصـة للمزيـد مـن مسـتويات ترشـيد الإنفـاق الجـارى

تحفيـز مسـتويات الإنفـاق علـى عـدد مـن المشـروعات القوميـة لزيـادة الإنتـاج وخلـق فـرص العمـل وتوفيـر نمـو القطـاع الخـاص ودعـم رأس المـال الاجتماعـي