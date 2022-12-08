شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 160 حالة إشغال فى حملة بشوارع إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، حملة بشوارع إمبابة وترعة السواحل وعزبة الصعايدة؛ لإزالة إشغالات المحال والمنشآت التجارية والمقاهي والتعديات على الطريق العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الأشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 160حالة إشغال ثابت ورفع الإشغالات المتحركة بشارع ترعة السواحل وعزبة الصعايدة لتسهيل حركة المرور، وإيداع المضبوطات والتحفظ عليها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.



جانب من الحملة