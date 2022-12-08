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أول مفاعل نووى فى مصر تم استيراده من روسيا منذ 66 عام.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - منذ ما يقرب من 66 عام أنشأت مصر مركز إنشاص البحثى وفى عام 1956 تم استيراد اول مفاعل نووي بحثى من روسيا لاستخدامه فى الأبحاث و الدراسات، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مفاعل انشاص النووى للأبحاث أو مفاعل مصر للابحاث و الذى يعد المفاعل البحثى الأول فى مصر كالاتى:

 

1-  مفاعل مصر للاختبارات والابحاث و أول مفاعل نووى فى مصر و المعروف باسم مفاعل إنشاص.

 

2- تم توريده لمصر من قبل الاتحاد السوفياتى عام 1956. 

 

3- المفاعل هو مفاعل أبحاث تم استيراده من روسيا، من نوع "خزان الماء الخفيف (WWR)" (تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف) بقدرة 2 ميجا وات [6] شاملا حمولة وقود إبتدائية قدرها 3.2 كجم من يورانيوم U235 تخصيب 10٪ (EK-10) [1].

 

4-ترجع ملكية المفاعل ومهمة تشغيله لهيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) ومقرها مركز البحوث النووية في أنشاص، الواقع على بعد 40-60 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

 

5-  تم اغلاق المفاعل 1 لتحديث وتوسيع إمكانات التشغيل للمفاعل بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الثمانينات من القرن العشرين.

 

6-   فى أبريل 2010، تلفت إحدى مضخات تبريد المفاعل ETRR-1، و تم إصلاح الحادث على الفور دون أى تسرب للمياه المشعة.

 

7- يعتبر مفاعل انشاص1 معطل حاليا نتيجة عدم تطويره على مدار السنوات الماضية وتجرى هيئة الطاقة الذرية بعد الدراسات لتطويره و الاستفادة منه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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