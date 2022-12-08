شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إنتاج مصر من التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار سنوات طويلة أصبحت مصر الأولى عالميًا فى إنتاج التمور وزراعة النخيل حيث اشتهرت محافظات مصر بإنتاج التمور عالية الجودة وتصديرها إلى الخارج أيضا.

ويتم حاليا إنتاج التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المُنتَجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.





وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول إنتاج التمور..1- مصر الاولى عالميا في انتاج نخيل التمر.

2- تمتلك حوالي 15.5 مليون نخلة، على مساحة إجمالية حوالي 135 ألف فدان، تمثل إجمالي المساحة المنزرعة بالنخيل في محافظات مصر.

3- تبلغ إجمالي إنتاجية التمور في مصر حوالي 1.8 مليون طن.

4- أعلى 5 محافظات في إنتاج التمور في مصر "أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة".