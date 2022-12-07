شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": المحطات جاهزة لاستقبال موسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة جاهزية المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية و الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

‏‎أضاف السيد لـ ”الخليج 365” أنه تم التأكد من أعمال العمرات الجارية للمحطات وتذليل كافة العقبات وكذلك متابعة الصيانة الدورية واستقرار المناسيب والتغذية الكهربائية ووسائل الإطفاء الذاتى وورديات التشغيل والحراسة.

‏‎يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لجميع محطات رفع المياه التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

‏‎ووجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

‏‎وأوضحت وزارة الرى أنها كلف أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات "السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.