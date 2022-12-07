شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بعد غد عن مناطق بولاق الدكرور القديمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداءاً من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً)، لمدة 7 ساعات، ابتداءا من الساعة 11 مساء الجمعة الموافق 9/12/2022 وحتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 10/12/2022.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور، ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاته مع فاروق حرب و 6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة المياه والشرب الصحى بالجيزة بضرورة الإلتزام بالمدة المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).