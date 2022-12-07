شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجة رسالة مهمة: لا تعرض خبرتك الدوائية على الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المواطنين إلى عدم تبادل الأدوية التي تُعطَى بوصفةٍ طبيَّة؛ وقالت: "فكل مريض له خصوصيته التي تميزه عن غيره بما يناسبه من أدوية طبقاً لحالته الصحية​".

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية ونصحت بعدم عرض خبرات الاشخاص الدوائية علي الآخرين.

وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​