شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات الطرق الجديدة شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عدة مشروعات لطوير الطرق بمنطقة شرق القاهرة، والتى من المقرر أن تحدث انفراجة كبيرة فى الطرق، وتحل أزمات المرور بالمنطقة وتربط شرق العاصمة بعدة مناطق من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز هذه الطرق والمحاور..

- محور الفريق محمد العصار يربط ما بين عين شمس والمطرية ويخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.

- محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية يربط منطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية.

- يمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

- من المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

- جارى ربط محور مسطرد مع محور الخصوص في إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.