شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس والأرصاد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

عقوبات من 100 ألف وتصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من يرتكب المخالفات التالية:

- تقديم خدمات الأرصاد بدون ترخيص أو موافقة من هيئة الأرصاد

- نشر معلومات كاذبة عن الأرصاد والطقس على وسائل التواصل الاجتماعى

- تقديم خدمات الأرصاد دون ترخيص ومن بينها إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية

- إصدار بيانات أو دراسات خاصة بالأرصاد ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة

- شراء أجهزة متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون دون موافقة الهيئة

- المشروع يقضى بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة