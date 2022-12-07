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اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة الأم المثالية.. وتلقى الطلبات حتى 5 يناير

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5  يناير 2023 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

والأوراق المطلوبة للتقديم بالمسابقة هى:

- إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن ومديرياتها حاليا أو سابقا.

- بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

- قيد عائلى للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء.

- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.

- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة

- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة

- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم

- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة

- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة

- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة- 

- صورتان شخصيتان للمرشحة حديثتان بالألوان

- التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول


الأم المثالية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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