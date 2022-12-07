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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة الأم المثالية.. وتلقى الطلبات حتى 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5 يناير 2023 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
والأوراق المطلوبة للتقديم بالمسابقة هى:
- إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن ومديرياتها حاليا أو سابقا.
- بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.
- قيد عائلى للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء.
- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.
- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة
- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة
- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم
- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة
- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة
- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة-
- صورتان شخصيتان للمرشحة حديثتان بالألوان
- التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول
الأم المثالية