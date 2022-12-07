شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحسب مدة الخدمة العامة ضمن الاشتراك فى التأمين الاجتماعى؟ التأمينات ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورد الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سؤالا هل تحسب مدة الخدمة العامة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي ؟

وردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن مدة الخدمة العامة ليست ضمن مدد الاشتراك التأمين وبالتالي لا يتم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عنها ولا تحسب ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارًا بتكليف الدفعة "99" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية فالإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لسنة 2022.

وتعد الخدمة العامة هي إحدي آليات العمل بوزارة التضامن والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل وأن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.