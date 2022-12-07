شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الحكومة: لا نقص فى مخزون البن والشاى والأرز والزيت

ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة ، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، للعديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.

وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

كما ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022

انقضاء الدعوى ضد الفنان مصطفى هريدى فى حادث الشيخ زايد بالتصالح

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى، بقبول استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة 2000 جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه، وتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنان بالتصالح وقضت المحكمة بغرامة 500 جنيه عن التهمة التانية و200 جنيه عن التهمة الثالة.

وكان قد قدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

رئيس الوزراء: خطة لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

الأرصاد: طقس الغد خريفى معتدل وشبورة.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس خريفى مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للألتحاق بالأكاديمية العسكرية، التى تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية بالاكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق احدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء افضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى اكاديمية الشرطة، مشددًا عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر بأعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى اطار التنمية الشاملة.

الحكومة تدشن رابطاً إلكترونيا لتسجيل طلبات الحصول على "الرخصة الذهبية"

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:

https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة "الرخصة الذهبية"، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

هل يتم تعديل اشتراطات البناء الجديدة؟ .. وزير التنمية المحلية يجيب

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول ولكن بما يحافظ على الصالح العام، ولكن لن تكون حلول لإرضاء من يريد الخروج عن جوهر هذه الاشتراطات، قائلاً: "لن نسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى".

وأكد آمنة في تصريحات له خلال لقائه محررى الصحف، أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمرانى للشوارع والتصدى للمخالفات والبناء العشوائى.

وبدأت المحافظات فى 4 يوليو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى في 4 يوليو 2021.