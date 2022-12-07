شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الحكومة ترد على تخوفات نقص مخزون البن والشاى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خلال الساعات الماضية شائعات تشير إلى وجود نقص فى مخزون الشاى والبن فى الأسواق المصرية، إلا أن رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أكد وجود وفرة ومخزون شاى يكفى عاما وهناك أكثر من 100 نوع متداول بالأسواق المحلية.

الشائعة:

نقص فى مخزون الشاى والبن فى الأسواق المصرية

الحقيقة:

رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أكد وجود وفرة ومخزون شاى يكفى عاما وهناك أكثر من 100 نوع.

وتسببت أزمة المناخ فى تلف محاصيل البن بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل فقلّ الإنتاج وزادت الأسعار.

مصر تستورد 100 % من استهلاكها للبن من البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا ولبنان والهند وغيرها.

زيادة استهلاك مصر من البن 3% سنويا وفق إحصاءات منظمة البن العالمية مسجلا 76.7 ألف طن فى 2020/ 2021.

رئيس شعبة البن بالغرف التجارية أكد أن الكميات المتاحة فى الموانئ تغطى احتياجات السوق ولا داعى للقلق.