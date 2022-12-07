شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة حاسمة.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقيمة مالية بلغت 28مليون جنيه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام كلاً من (شخصين "أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد" ، سيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار وأنهم دائمى التنقل فى عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لإتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم .. وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية ، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار وتم ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالى مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس - خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 8 هاتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية ).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (28مليون جنيه