شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه تعليمات لطلاب أولى ثانوى استعدادا للامتحانات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوى العام بشأن الاستعداد للامتحانات الإلكترونية، جاءت على النحو التالي:

- تحديث البيانات من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- استلام شريحة النت لتشغيل التابلت.

- شحن أحهزة التابلت بصفة مستمرة حرصا على بطارية الجهاز.

- توصيل التابلت بشبكة الواى فاى ومتابعة التحديثات وقبولها حيث أن تحديثات الأجهزة تصل مباشرة طالما أن الجهاز موصل بالإنترنت.

- لا تضع كلمة مرور وباسورد على جهاز التابلت.

- ستحصل على كود الامتحان قبل انطلاق الاختبارات.

- من لم يتسلم التابلت حتى 15 ديسمبر المقبل سوف يؤدى امتحان الفصل الدراسي الأول ورقيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية - وفق النظام الجديد في كل التخصصات - على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

وأوضحت ط الوزارة: عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.