شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1900 طن مخلفات من المقطم جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع التراكمات والمخلفات المتراكمة في المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية، بالتنسيق مع فروع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة و المتابعة الميدانيةبالمنطقةالجنوبية ، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد احمد ابوبكر، رئيس الحي، وبالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي، بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين.

حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم جهودها بالتنسيق مع هيئة النظافة، لرفع 95 نقلة حمولة 20 طن باجمالي 1900 طنا من التراكمات ومخلفات الهدم والرتش بمنطقة مساكن العبد بحي المقطم

يأتي ذلك ضمن الاهتمام بملف النظافة، باعتباره أحد أهم الملفات التي توليها الدولة والادارة المحلية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع، لاستعادة الشكل والرونق الحضارى، لما لها من تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئة.