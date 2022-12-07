شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأزمة بـ"ميزان حساس".. أهم عناوين اجتماع الحكومة الأسبوعى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.





أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الأخيرة

الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

تمكين القطاع الخاص من أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة نهائية ونلتزم بتنفيذها

جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام الماضى

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تشكيل لجنة عليا للمؤتمر العالمى للترويج للاستثمار فى مصر 2023

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نعى أن هناك ارتفاعا بالأسعار وليس شرطا إعلان كل الإجراءات

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أغلب الأخبار على "السوشيال ميديا" موجهة لضرب الاقتصاد المصرى

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