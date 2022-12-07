شكرا لقرائتكم خبر عن شريان طاقة جديد على شواطئ مصر.. وزير البترول يبشر باكتشاف هام ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X" بالبحر المتوسط فى منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون واينى الإيطالية وثروة المصرية.

وزير البترول الإعلان قريبا عن اكتشاف بئر غاز جديد باسم "نرجس -1 X" يقع الحقل فى منطقة امتياز شيفرون وإينى وشركة ثروة بالبحر المتوسط جارٍ حاليا دراسة تقييم الاحتياطيات وطبقات الكشف وبقية التفاصيل الإعلان الرسمى عن الكشف من خلال وزارة البترول وشركة شيفرون العالمية