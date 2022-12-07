شكرا لقرائتكم خبر عن انقضاء الدعوى ضد الفنان مصطفى هريدى فى حادث الشيخ زايد بالتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى، بقبول استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة 2000 جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه، وتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنان بالتصالح وقضت المحكمة بغرامة 500 جنيه عن التهمة التانية و200 جنيه عن التهمة الثالة.

وكان قد قدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شعبان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبي.

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.