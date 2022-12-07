شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الهجرة عددا من ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أطلعت السفيرة سها جندي، الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج الزيارة التي قامت بها مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، والتي تأتي كأول زيارة رسمية خارجية، عقدت خلالها عددا من اللقاءات والاجتماعات، مع المسئولين السعوديين، وأبناء الجالية المصرية في المملكة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم بحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل بال الجالية المصرية.

كما لفتت الوزيرة إلى أنها أكدت، خلال لقائها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، على عمق العلاقات المصرية السعودية، واستمرار التنسيق والتعاون، وخاصة ما يتعلق بأوضاع الجاليتين المصرية والسعودية، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على آلية تواصل مباشر بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، لحل أية مشكلات أو تحديات من الممكن أن تواجه أبناء الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، تحقيقاً لهذا الغرض.

وتطرقت الوزيرة إلى اللقاءات التي جمعتها بأبناء الجالية المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أكدت خلالها اهتمام الدولة بمختلف أجهزتها برعاية أبنائها بالخارج، والعمل على تذليل أية صعوبات من الممكن أن تواجههم.

وأضافت الوزيرة أنه تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والرد على العديد من الاستفسارات التي طرحت من جانبهم في عدد من الملفات المتنوعة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، منوهة إلى أنه تمت خلال هذه اللقاءات الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه مع السلطات والمسؤولين السعوديين للتعامل مع أي تحديات أو مشكلات تواجه أبناء الجالية المصرية بالسعودية في مختلف القطاعات.