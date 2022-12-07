شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الإعلان عن اكتشاف بئر غاز "نرجس -1 X " بالبحر المتوسط قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X" بالبحر المتوسط فى منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون واينى الإيطالية وثروة المصرية.

وجاء ذلك خلال تصريحات على هامش الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه جارى حاليا دراسة تقيمات الاحتياطيات وطبقات الكشف وعدد من التفاصيل الخاصة به استعداد للإعلان الرسمى من قبل وزارة البترول وشركة شيفرون.