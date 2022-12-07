شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية ، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 2022 وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً : المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى آخر يناير 2023 .

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى أخر يناير 2023, كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من عام 2003 خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 18 / 1 / 2023 وتسجيلهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 2/2 حتى 16 / 2 / 2023.

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى أخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من مواليد 2003 خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 11 / 2 / 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 18 / 2 وحتى 21 / 2 / 2023 .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021 / 2022 ، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021 / 2022 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20 / 12 / 2022 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 9 / 1 وحتى 1 / 2 / 2023.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين):-

مواليد اشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15 / 2 / 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 22 / 2 وحتى 7 / 3 / 2023.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى : ( https://tagned.mod.gov.eg )، كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : ( [email protected] ) ، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات على الرقم المختصر ( 15499 ) .