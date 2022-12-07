شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى يقوم بزيارة ميدانية مفاجئة لمكتب ومأمورية الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والمستشار محمد القاضى عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بزيارة ميدانية مفاجِئة لمكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر ومأمورية شهر الغردقة، للوقوف على حسن سير العمل وانضباطه ، ومدى تفهم العاملين بخطورة وأهمية المرحلة التي نحن بصددها ، والتغيرات التي طرأت على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وما أحدثته من تيسير وتبسيط في الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وكذا مدى التزام الموثقين بحسن سير العمل وانتظامه بفروع التوثيق، وحس العاملين وترغيبهم للعمل بالفترة الإضافية التي تبدأ من الخامسة حتى التاسعة مساء، لتقديم يد العون والمساعدة لكافة المتعاملين مع مكاتب التوثيق وتلبية كافة احتياجات ورغبات المواطنين المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جاء ذلك في إطار ما وجه به المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل بمتابعة رئاسة المصلحة للمكاتب على مستوى الجمهورية والتفتيش المفاجئ على المأموريات للوقوف على تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والوقوف على المعوقات التي تقابل تنفيذه على الوجه الصحيح، ومتابعة العمل بالفترة المسائية التي تبدأ من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء.

وتنفيذا لتوجيهات قام القاضى الدكتور أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع الدكتور جمال يقوت عبداللطيف، رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق وإعداد خطة زمنية للمرور الميداني على كافة مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.