شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الترامادول المخدر داخل علب شوكولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد العظيم حماده مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تونس على رحلة طائرة الشركة التونسية القادمة اشتبه مينا رمزي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام عبد العال مأمور الفحص تلاحظ وجود شرائط أدوية.

وبالعرض على علاء علي شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أحمد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 30 شريط من عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل علب شيكولاتة بين طيات الملابس بحقائب الراكب، وقام بجرد وتحريز المضبوطات علي شرقاوي وسامح أبوزيد مأمور الجمرك.

قرر محمد حفظي مدير الإدارة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 67 لسنه 2022 بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.