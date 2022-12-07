شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تتابع الحالة المرضية لزراعات القمح فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات والباحثين بالمعهد، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ، فضلا عن تجارب قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سخا، وصوبة أمراض القمح بالمحطة.

وقال مدير المعهد ان ذلك يأتي فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للمتابعة، المستمرة للمحاصيل الإستراتيجية وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك وتفعيل دور غرفة عمليات متابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد.

وأشار خليل ان غرفة عمليات متابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد تهدف إلى حل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الفاقد من المحصول نتيجة هذه المشاكل، لافتا الى انه تم تكليف جميع باحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد بمتابعة الحالة المرضية لمحصول القمح فى جميع محافظات زراعات القمح واعداد تقرير فورى حول هذه المشاكل وأسبابها وطرق حل هذه المشاكل فى أسرع وقت حتى لا تتفاقم المشاكل وتؤثر على المحصول.

وخلال اجتماعه، بباحثي المعهد، تم التوجيه بضرورة المرور على جميع مراكز وقرى زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات المختلفة، كما أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للإرتقاء بمستوى البحوث وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، وضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل.