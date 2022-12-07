شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حلقات كرتونية مستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس القومى للمرأة، خلال الفترة المقبلة مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بعنوان "أحنا معاكى".

يأتى ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة في دعم السيدات ومساندتهن قانونياً ونفسياً، وتعرض الحلقات كل خميس بدءًا من الغد على منصات التواصل الاجتماعى، وتناقش قضايا مختلفة ومتنوعة للسيدات اللاتى لجأن للمكتب مثل العنف الأسري، وقضايا الأحوال الشخصية، وزواج القاصرات، والابتزاز الإلكترونى، وغيرها من القضايا والمشاكل التى وردت الى مكتب شكاوى المرأة ودور المكتب في حلها.

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والإستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بـ"فيس بوك".