شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 93 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظات: الفيوم المجموعة (الأولى والثالثة)، والدقهلية المجموعة (الثالثة والرابعة والخامسة)، وبور سعيد، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الأزهرية، ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية 2022م.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، والـ 93 خطيبا الجدد هم:









في سياق متصل حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، مشددة على أن زمن خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.