الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأبو النمرس

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القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي علي الأراضي.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة أبو النمرس والتي شملت إزالة عددا من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وشملت إزالة أعمال بناء حوائط وغرف بالطوب الأحمر فى المهد على مساحة 70م بناحية عزبة جحا، وإزالة أعمال بناء مخالفة عبارة عن عواميد وحوائط داخل مزرعة بناحية عرب سراب، إلى جانب إزالة جمالون في المهد وأسوار وأعمده وعلب حديديه وسقف صاج على مساحة 200م بناحية عرب سراب، بالإضافة إلي إزالة غرف وأعمدة حديدية بغرض إنشاء جمالون بمساحة حوالي 200م والتصدي لأعمال بناء منشأة مخالفة في المهد على مساحة حوالى 80م بشبرامنت.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود مركز ومدينة أبو النمرس في التصدي لأعمال بناء مخالفة وإزلتها في المهد عبارة عن بوكسات وقبب للخيول من البلوك الأبيض داخل أسطبل للخيول وذلك بمنطقة أرض الجزار بطريق الجبل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شهد مركز ومدينة أبو النمرس إزالة أعمال بناء مخالفة رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، شملت إزالة مبنى بالطوب الأبيض والأعمدة الخرسانية، وذلك بشارع العرب إلي جانب إزالة أسوار مخالفة على مساحة 60م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية



إزالة البناء المخالف في أبو النمرس



حملة لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية بأبو النمرس